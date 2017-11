Bei einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen ist ein 48-Jähriger auf der A5 bei Kronau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, war ein 38-Jähriger mit seinem Lastwagen nach dem Überholen mit zu wenig Abstand wieder auf die rechte Spur gefahren und musste dann plötzlich bremsen.

Dadurch fuhr der gerade überholte Lastwagen auf. Auch der 48 Jahre alte Fahrer eines Kleinlasters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die beiden Fahrzeuge vor ihm. Der 48-Jährige wurde dabei in seinem Lastwagen eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Durch die Sperrung der A5 in Fahrtrichtung Heidelberg bildete sich am Donnerstagnachmittag ein bis zu zwölf Kilometer langer Stau. Gaffer sorgten dafür, dass auch in der Gegenrichtung ein Stau von bis zu vier Kilometern Länge entstand.