Forst vor 58 Minuten

61-jährige Autofahrerin fährt mit 0,5 Promille in eine Apotheke in Forst

Am vergangenen Montagabend krachte eine 61-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in eine Apotheke in Forst. Laut Polizei war die Dame alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille.