Bruchsal vor 48 Minuten

37-Jähriger nach Brandstiftung in Bruchsal festgenommen

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bruchsal ist ein 37-jähriger Mann festgenommen worden. Der Mann soll das Feuer mittels Brandbeschleuniger in seiner Wohnung gelegt haben und dann geflohen sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei hatte eine Fahndung mit Helikopter eingeleitet.