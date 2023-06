Bruchsal-Untergrombach vor 13 Minuten

19-Jähriger kommt nach Autounfall per Hubschrauber in Spezialklinik

Bei einem Unfall am Mittwochabend, 31. Mai, in Bruchsal-Untergrombach wurde ein Autofahrer schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.