Wie die Polizei Karlsruhe mitteilt bog gegen 1.15 Uhr eine 38-Jährige mit ihrem Auto von der Schnabel-Henning-Straße auf die Grabener Straße ab. Hierbei kam die Frau wohl aufgrund ihrer Fahruntüchtigkeit von der Fahrbahn ab und lenkte ihr Auto in Richtung Gegenverkehr.

"Ein entgegenkommender Streifenwagen konnte in der Folge nur durch eine Vollbremsung die nahende Kollision der beiden Fahrzeuge verhindern. Im Anschluss stoppten die Polizeibeamten das Fahrzeug und führten eine Verkehrskontrolle durch", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Neben einer Blutprobe musste die Fahrerin auch ihren Führerschein abgeben. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.