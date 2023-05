Bruchsal vor 1 Stunde

14-Jähriger in Bruchsal von einer Gruppe Jugendlicher ausgeraubt

Ein 14-jähriger Junge wurde am Dienstagnachmittag in Untergrombach offenbar von mehreren Jugendlichen ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese sich unter der Telefonnummer 0721/66 655 55 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.