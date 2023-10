Stuttgart vor 9 Stunden

Statistik: Verfügbares Einkommen 2021 gestiegen

Die Einwohner von Baden-Baden haben im Durchschnitt das landesweit höchste verfügbare Pro-Kopf-Einkommen. Es lag im Jahr 2021 bei 31 761 Euro, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. Es folgten Heilbronn mit 29 560 Euro und der Bodenseekreis mit 27 911 Euro. Die niedrigsten verfügbaren Einkommen gab es demnach in Mannheim mit 22 997 Euro, in Freiburg mit 23.014 Euro und in Pforzheim mit 23.814 Euro.