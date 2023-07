Karlsruhe vor 1 Stunde

Überfall in Baden-Baden: Räuber reißen Mann aus dem Schlaf

In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde ein Anwohner der Frankenstraße Opfer eines Raubüberfalls. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung an die Presse. Die Täter verschafften sich gegen 5.30 Uhr mit Gewalt Zutritt zur Wohnung und rissen den Mann aus dem Schlaf.