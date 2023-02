Steinach vor 4 Stunden

Streich oder Einbruch? Pelzige Diebe sorgen in Steinach für einen Polizeieinsatz

Am Abend des 8. Februars verursachten noch unidentifizierte Nagetiere einen Polizeieinsatz in Steinach, wie die Beamten der Polizei Offenburg in einer Meldung an die Presse mitteilen. Offenbar habe sich ein ungebetener Vierbeiner an Schuhen zu Schaffen gemacht.