vor 13 Stunden Baden-Baden "Sportler des Jahres" werden in Baden-Baden gekürt

Zum 75. Mal werden am heutigen Abend (22.15 Uhr/ZDF) in Baden-Baden die "Sportler des Jahres" gekürt. In der ZDF-Sendung aus dem Kurhaus werden die Nachfolger von Leichtathletin Malaika Mihambo, Eishockey-Nationalstürmer Leon Draisaitl und dem FC Bayern bekannt gegeben. Die Erfolge bei den Sommerspielen in Tokio dürften die Wahl prägen.