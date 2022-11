Baden-Baden vor 40 Minuten

Sorge um Tony Marshall: Schlager-Legende will sich dauerhaft aus der Öffentlichkeit zurückziehen

Dem Schlager-Star Tony Marshall geht es gesundheitlich immer schlechter. Er will sich "für immer" aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Darüber berichtete am 2. November unter anderem die BILD. Der 84-Jährige Ehrenbürger der Stadt Baden-Baden leidet seit Jahren an einer Nervenkrankheit und an einem Nierenleiden. Zuletzt hatte der Musiker zwei Corona Infektionen und eine Not-OP überstanden.