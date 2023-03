"Die beiden 13- und 14-Jährigen standen zwischendurch in telefonischem Kontakt mit einem Erziehungsberechtigten, was zunächst auf eine Rückkehr hoffen ließ. Bis heute sind die Geschwister jedoch unbekannten Aufenthalts", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Hinweise auf Straftaten im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Mädchen lägen den Ermittlern des Kriminalkommissariats Rastatt derzeit nicht vor. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nehmen alle Polizeidienststellen, vorzugsweise die Beamten des Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer: 0781/21 28 20 entgegen.