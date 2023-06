Achern vor 3 Stunden

Schwerer Unfall auf A5 bei Achern: Audi kommt von Fahrbahn ab und prallt in Wohnmobil

Die Autobahn 5 (A5) war am Dienstagabend, 6.Juni in Folge eines Zusammenstoßes zwischen einem Audi und einem Wohnmobil in Fahrtrichtung Karlsruhe auf allen drei Fahrspuren kurzzeitig voll gesperrt worden.