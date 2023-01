Baden-Baden vor 1 Stunde

Schlägerei mit Todesfolge: 44-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Am 2. Januar gerieten zwei Frauen am Baden-Badener Augustaplatz so heftig in einen handfesten Streit, dass eine der beiden nun infolge ihrer Verletzungen verstarb. Das teilt das Polizeipräsidium Offenbach in einer Pressemitteilung mit. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls übernommen.