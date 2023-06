Achern vor 12 Minuten

Drohschreiben an Acherner Schule: Areal wird durchsucht - Schüler abholbereit

Nach einem eingegangenen Drohschreiben am Montagmorgen sind am Montag, 19. Juni, starke Polizeikräfte an einer Schule in der Kaiser-Wilhelm-Straße im Einsatz. Der Einsatzraum rund um die Schule ist abgesperrt.