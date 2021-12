Nach der Entdeckung eines toten Mädchens bei einem Brand in Baden-Baden ist gegen den 33-jährigen Gastvater Haftbefehl wegen Mordverdachts beantragt worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit.

Die Sechsjährige war in der Nacht zum Sonntag zu Besuch in der Wohnung. Spuren in der ausgebrannten Wohnung deuten auf ein Gewaltdelikt hin, so die Ermittler. Das Mädchen war am Sonntagmorgen von Einsatzkräften gefunden worden, die wegen eines Wohnhausbrandes im Stadtteil Oosscheuern alarmiert worden waren.