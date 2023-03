Baden-Baden vor 3 Stunden

Massenkarambolage auf A5: Insgesamt acht beteiligte Fahrzeuge beschädigt

Am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr, ereignete sich auf der A5 in Höhe der Anschlussstelle Baden-Baden, Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall mit acht Fahrzeugen. Insgesamt sei dabei eine Person mittelschwer und drei Personen leicht verletzt worden, wie die Polizei Offenburg in einer Meldung an die Presse mitteilt. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf rund 120.000 Euro.