Baden-Baden vor 2 Stunden

Lebensgefahr: Mann klettert an Haus hoch - und stürzt ab

Bei Kletterversuchen an einem Haus ist ein Mann in Baden-Baden acht Meter in die Tiefe gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-Jährige habe in der Nacht zum Sonntag in eine Wohnung im zweiten Stock gelangen wollen, teilte die Polizei am Montag mit.