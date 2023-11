vor 18 Minuten

Kletteraktion in Baden-Baden geht schief: Mann stürzt 8 Meter in die Tiefe

Ein 36-Jähriger ist laut Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Lange Straße in Baden-Baden acht Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Zeugen zufolge habe der Mann versucht, in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss zu klettern.