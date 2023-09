Wie die Polizei Offenburg mitteilt, fanden Zeugen einen Mitte 20-jährigen Radfahrer am Boden liegend am Samstagabend, 16. September, gegen 23.35 Uhr in der Gießenstraße.

Der alarmierte Rettungsdienst stellte bei dem jungen Mann in der Folge schwere Verletzungen fest und brachte ihn nach Offenburg in die Klinik. Dort verstarb der Rennradfahrer am Sonntag an den Folgen seiner Verletzungen. Weitere Details über den Unfall sind bisher nicht bekannt.