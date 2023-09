Baden-Baden vor 49 Minuten

In Baum gekracht: Gleitschirmflieger verletzt sich bei Landung

Laut Angaben der Polizei ist ein Gleitschirmflieger am Samstag, 16. September, bei einem Unfall am Merkuriusberg verletzt worden. Der verunglückte Pilot wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht.