Stuttgart/Baden-Baden 25. Oktober 2023, 12:25 Uhr

Menschen im Südwesten werden vermehrt 100 Jahre oder älter

Rund 3300 Menschen in Baden-Württemberg waren Ende des letzten Jahres 100 Jahre oder älter. Der Großteil davon sind Frauen, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Auch die Zahl der Hochbetagten sei auf einem neuen Höchststand. Demnach waren mehr als 350.000 Menschen mindestens 85 Jahre alt. Das seien rund fünfmal so viele wie noch 1980, hieß es. Mit zwei Dritteln sind auch in dieser Altersgruppe mehr Frauen als Männer vertreten.