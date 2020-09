vor 13 Stunden Iffezheim Iffezheim: Große Woche startet mit nur 500 Besuchern pro Tag

Unter völlig veränderten Vorzeichen beginnt am Samstag die Große Woche auf der Galopprennbahn in Iffezheim. Normalerweise tummeln sich auf Deutschlands wichtigster Rennbahn bis zu 15 000 Besucher, in diesem Jahr sind an den fünf Renntagen maximal jeweils 500 Zuschauer zugelassen.