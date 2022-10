Baden-Baden vor 12 Stunden

Hoher Schaden bei Brand in Apotheke in Baden-Baden

In Baden-Baden hat in der Nacht zum Montag eine Apotheke gebrannt. Das Gebäude sei evakuiert worden, teilte die Polizei mit. Neun Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.