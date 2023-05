Baden-Baden vor 4 Stunden

Gasaustritt in Baden-Baden: Menschen mussten Häuser verlassen

Wegen eines Gasaustritts ist es in Baden-Baden zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Nach Angaben der Stadt hatten Bauarbeiter am Dienstagabend eine Gasleitung in einem Gebäude in der Innenstadt beschädigt, woraufhin benachbarte Gebäude evakuiert wurden.