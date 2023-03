Aus zunächst ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte die 58-Jährige am Samstagmorgen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern zunächst an. Es sei unklar, ob möglicherweise ein weiteres Fahrzeug beteiligt war, heißt es. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.