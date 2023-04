Baden-Baden vor 3 Stunden

Festspielhaus Baden-Baden sucht Ersatz für Berliner Philharmoniker

Das Festspielhaus Baden-Baden arbeitet noch daran, wie es nach dem Abschied der Berliner Philharmoniker mit den Osterfestspielen weitergehen soll. "Unmittelbar nachdem wir die Trennung von den Berliner Philharmonikern bekanntgegeben hatten, haben sich große Orchester dieser Welt beim Intendanten gemeldet und gefragt, was wir in Zukunft an Ostern machen wollen", sagte der Vorsitzende des Stiftungsvorstands der Kulturstiftung Festspielhaus Baden-Baden, Ernst-Moritz Lipp, dem "Badischen Tagblatt" und den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Samstag). Intendant Benedikt Stampa sei dabei, mit seinem Team ein neues Konzept zu entwickeln.