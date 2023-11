Gegen 14.30 Uhr am Samstagnachmittag geriet ein PKW in Baden-Baden in Brand, so die Offenburger Polizei. Die Fahrerin des PKWs bemerkte Nähe Augustaplatz Rauch aus dem Motorraum und verließ das Fahrzeug. Trotz Feuerlöschereinsatz der Polizei und Maßnahmen der Feuerwehr Baden-Baden brannte der Wagen komplett aus. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache.

Weitere Informationen folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen.