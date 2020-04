Im Altenwohn- und Pfelegeheim Haus Schönblick in Bretten wurden mehrere Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet. Wie unter anderem die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) berichten, gab es dort bereits zwei Todesfälle. Insgesamt acht Personen wurden infiziert.

Nachdem in zwei Pflegeheimen in Friedrichstal und Blankenloch sich insgesamt 36 Personen mit dem Corona-Virus angesteckt hatten, ist nun auch ein Seniorenheim in Bretten betroffen. "Bedauerlicherweise wurden mehrere Bewohner bei uns im Haus positiv auf Corona getestet. Wir stehen im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht", informiert das Pflege- und Altenheim Haus Schönblick auf seiner Website.

Da ältere Menschen sind die größte Risikogruppe sind, gilt in Baden-Württemberg ein weit gefasstes Besuchsverbot in Pflegeheimen. Doch: "Das Virus macht auch vor Kontaktsperren oder Patientenverlegungen nicht Halt", Landrat Christoph Schnaudigel in einem Video-Statement über die Situation in den Pflegeeinrichtungen. Es müsse mit einer steigenden Zahl von Infektionen gerechnet werden.