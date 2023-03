In einer Firmenhalle in Gernsbach Hilpertsau ist am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei teilt mit, dass in der Halle ein Edelmetall-Silo zerlegt werden sollte, als Papier- oder Stoffreste in dem Silo in Brand gerieten. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen auf die etwa 150 Meter lange Fabrikhalle verhindern. Ein Gebäudeschaden sei demnach nicht zu beklagen, teilt die Polizei weiter mit. Aktuell käme es durch Belüftungsarbeiten derzeit aber noch zu Rauchentwicklungen.

Die zwölf Arbeiter in der Halle konnten sich rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen.