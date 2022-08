Neuried vor 5 Stunden

Betrunkene Autofahrerin prallt gegen Baum: 9-jähriger Sohn stirbt

Eine 35 Jahre alte Autofahrerin ist unter dem Einfluss von Alkohol am Dienstagabend im badischen Neuried (Ortenaukreis) mit ihrem Wagen in einen Baum geprallt. Dabei kam ihr 9-jähriger Sohn ums Leben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Mutter sei mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, als sie seitlich von der Fahrbahn abkam und in einen Baum fuhr.