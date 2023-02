Rastatt vor 38 Minuten

Wegen Bombenfund: Bahnstrecke Karlsruhe-Basel gesperrt

Wegen des Funds einer Weltkriegsbombe bei Rastatt hat die Deutsche Bahn am Freitag den Zugverkehr auf der Strecke Karlsruhe-Basel unterbrochen. Davon betroffen sind der Nah- und Fernverkehr, also auch ICE. Züge aus Richtung Karlsruhe enden beziehungsweise beginnen in Rastatt, jene aus Richtung Offenburg enden/beginnen in Baden-Baden, wie das Unternehmen mitteilte. Busse sollten den Pendelverkehr übernehmen, kündigte eine Sprecherin an.