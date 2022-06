Baden-Baden vor 4 Stunden

Baden-Badens neuer OB Dietmar Späth tritt sein Amt an

In Baden-Baden hat der neue Oberbürgermeister Dietmar Späth seinen Dienst angetreten. Zu Beginn stand am Freitag ein Führungskräftetreffen im Alten Ratssaal auf dem Plan. Der 59 Jahre alte Späth will sich zunächst vor allem um den Haushalt der Kurstadt kümmern, der Ende letzten Jahres nicht wie geplant verabschiedet werden konnte.