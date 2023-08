Baden-Baden vor 31 Minuten

Baden-Baden: Älterer Mann belästigt 19-Jährige in der Therme

Eine 19-jährige Frau ist am Mittwochabend in der Therme in der Römerstraße sexuell belästigt worden. Der Vorfall ereignete sich wohl in der dortigen Gemeinschaftsdusche. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.