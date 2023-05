Baden-Baden vor 31 Minuten

Leitplanke durchbrochen: Auto stürzt Böschung hinab

Am 1. Mai ist ein Autofahrer mit seinem Wagen in Baden-Baden eine rund vier Meter tiefe Böschung hinabgestürzt. Der Unfall ereignete sich am Montagabend, gegen 20 Uhr, auf der Landstraße L79 zwischen Baden-Baden und Selbach.