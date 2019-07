vor 8 Stunden Baden-Baden Wegen technischem Defekt: Zug auf Rheintalbahn evakuiert - 400 Menschen betroffen

Wegen eines technischen Defekts ist auf der Rheintalbahn bei Baden-Baden am Sonntagnachmittag ein Regionalzug evakuiert worden. Etwa 400 Reisende hätten auf freier Strecke in einen Ersatzzug umsteigen müssen, teilte die Bundespolizei am Montag mit.