vor 22 Stunden Rheinmünster Verfolgungsjagd am Flughafen Baden-Baden: 19-Jähriger flüchtet vor Polizei

Gleich nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub hat sich ein 19-Jähriger auf dem Gelände des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden in Rheinmünster eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach einer Flucht über zwei mit Stacheldraht gesicherte Tore habe sich der Mann in einem Waldstück versteckt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Gegen den Mann lag demnach ein Haftbefehl wegen Betrugs vor.