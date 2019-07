vor 8 Stunden Baden-Baden Schwerer Kletterunfall bei Baden-Baden: Fünfjähriger stürzt drei Meter in die Tiefe

Ein Fünfjähriger ist beim Klettern am Battertfelsen in Baden-Baden schwer gestürzt. Der Junge war mit seinem Vater am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr unterwegs, wie die Polizei mitteilte.