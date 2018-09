vor 22 Stunden Baden-Baden SWR3 New Pop Festival klingt aus: Zehntausende dabei

Das diesjährige SWR3 New Pop Festival hat nach drei Tagen insgesamt mehr als 50 000 Besucher angelockt. Das sagte eine SWR-Sprecherin am Sonntag. Die Popwelle lädt jedes Jahr für drei Tage neue angesagte Künstler und internationale Stars nach Baden-Baden. Am Samstagabend standen unter anderem die Finnin Alma ("Chasing Highs") und die US-Band The Night Game ("Once In A Lifetime") auf dem Programm.