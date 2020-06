vor 8 Stunden Baden-Baden/Weisenbach Rastatt und Baden-Baden: Zwei Seniorinnen um Tausende von Euro betrogen

Zwei Seniorinnen sind in Baden Opfer von Trickbetrügern geworden. In Weisenbach (Kreis Rastatt) entlockten zwei falsche Polizeibeamte einer älteren Frau Schmuck sowie mehrere Tausend Euro. In einem Telefongespräch hatten sie behauptet, die Frau werde demnächst von Dieben überfallen und solle ihre Wertgegenstände zur Sicherung herausgeben. Außerdem sei ein Bankangestellter mit in den geplanten Diebstahl verstrickt, die Frau solle daher ihr Konto leerräumen. Beiden Anweisungen kam die Frau nach und übergab Schmuck und Geld einem Unbekannten.