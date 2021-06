vor 3 Stunden Baden-Baden Mord oder Totschlag? 37-Jähriger steht wegen Tötung der Ehefrau vor Baden-Badener Landgericht

Weil er seine Frau ermordet und ihren Liebhaber mit einem Messer verletzt haben soll, will die Staatsanwaltschaft einen Mann lebenslang hinter Gitter bringen. Zudem forderte der Anklagevertreter am Montag vor dem Landgericht Baden-Baden, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Dann wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Der Verteidiger des 37-Jährigen plädierte dagegen auf Totschlag: Weil der Mann seiner Frau gedroht habe, seien das Opfer nicht ahnungslos und die Tat nicht heimtückisch gewesen. Das Strafmaß überließ er dem Gericht, das am Mittwoch ein Urteil sprechen will.