vor 13 Stunden Bad Wildbad Untersuchungen bestätigen: Wolf hat sieben Schafe in Bad Wildbad gerissen

Der jüngste Schafsriss in der Gemeinde Bad Wildbad (Landkreis Calw) geht auf einen Wolf zurück. Ein spezielles Forschungsinstitut habe dies bestätigt, teilte das Umweltministerium in Stuttgart am Mittwoch mit. Die sieben Tiere waren vor knapp zwei Wochen außerhalb ihrer Koppel tot aufgefunden worden. Ein Teil von ihnen lag demnach auch im Flussbett der Enz.