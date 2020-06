vor 3 Stunden Bühlertal Schwerer Unfall bei Bühl: Fünf Menschen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Rastatt sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 36-jähriger Autofahrer war am Mittwoch auf der L83 von Sand in Richtung Bühl unterwegs, als er in Bühlertal aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte.