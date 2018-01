Wieder einmal haben Kriminelle, als Polizeibeamte getarnt, nach ahnungslosen Opfern gesucht. Zwei Fälle aus Baden-Baden und Mühlacker sind bekannt.

Eine Frau aus Baden-Baden hatte am Montagabend den Anruf einer angeblichen Kriminalbeamtin erhalten, die im Verlauf des Gesprächs trickreich versucht hatte, an Informationen zum Hab und Gut ihrer Gesprächspartnerin zu gelangen, so die echte Polizei in einer Pressemitteilung. Da der Frau die Masche jedoch nicht unbekannt war, verständigte sie nach Beendigung des Telefonats die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Die haben jetzt Ermittlungen wegen versuchten Betruges eingeleitet.

Auch im Enzkreis war wieder eine angebliche Polizistin am Werk. Am Montagabend versuchte es allem Anschein nach die gleiche Frau, von der insgesamt acht Fälle der Polizei bekannt sind, erneut mit ihrer Masche als falsche Polizistin. Hierbei gab sich die Frau als Polizeibeamtin "Schäfer" des Polizeireviers Mühlacker aus, wobei auf dem Telefondisplay der Angerufenen die Nummer "110" zu lesen war.

"Die echte Polizei ruft nie unter der 110 an!"

Im Zeitraum von 19.15 Uhr und 20.45 Uhr warnte die in aktzentfreiem Deutsch sprechende Frau bei vier Familien in Mühlacker und bei vier weiteren von ihr ausgesuchten möglichen Opfern im Bereich Mönsheim über angeblich begangene Einbrüche. Dabei haben die offenbar sensibilisierten Personen allesamt richtig reagiert und sich gar nicht erst auf ein Gespräch eingelassen. Ohne weitere Informationen preiszugeben haben auch hier die Angerufenen direkt die Polizei kontaktiert.

In der Pressemitteilung warnt die Polizei außerdem davor, persönliche und finanzielle Informationen am Telefon oder der Haustür preiszugeben. "Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach auf, so werden Sie die Betrüger los", erklärt die Polizei. Bei einem ähnlichen Erlebnis rät die Polizei dazu, die 110 zu rufen und den Sachverhalt mitzuteilen. "Benutzen Sie dabei nicht die Rückruftaste, falls die Nummer 110 übermittelt wurde, sonst landen Sie wieder bei den Tätern", warnt die Polizei. Denn die richtige Polizei rufe niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, der Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, oder Wertgegenständen sollte man misstrauisch werden.