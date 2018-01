Am Feiertagsabend, kurz nach 21.30 Uhr, kam es auf der A5, kurz vor der Anschlussstelle Bühl, zu einem Auffahrunfall. Das Verursacher-Fahrzeug brannte durch den Aufprall vollständig aus. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Zu einem Auffahrunfall auf der A5 kam es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr, kurz vor der Anschlussstelle Bühl, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer fuhr im fließenden Verkehr auf ein Pkw-Gespann mit Anhänger aus dem Karlsruher Raum auf. Durch den Aufprall fing das Fahrzeug des Verursachers Feuer und brannte vollständig aus, noch bevor die Feuerwehr eintraf.

Die Ursache für den Auffahrunfall dürfte, so die Polizei, in der Alkoholisierung des Unfallverursachers von über zwei Promille liegen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Die Sachschadenshöhe an den Fahrzeugen liegt bei rund 12.000 Euro.

Die Höhe des Brandschadens an der Fahrbahn ist aktuell noch nicht zu beziffern. An der Unfallstelle blieben zwei Fahrstreifen frei, so dass es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen kam.