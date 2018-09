13.09.2018 01:25 Baden-Baden Drei Tage Ausnahmezustand: In Baden-Baden beginnt das SWR3-New Pop Festival

In Baden-Baden beginnt heute das SWR3 New Pop Festival. Bis Samstag wird der Kurort am Schwarzwald wieder zur Pop-Metropole. Eröffnet wird das Festival mit dem deutsch-spanischen Singer-Songwriter Nico Santos ("Rooftop"). Weitere Künstler sind den Angaben zufolge Tom Walker, Lea, Mabel, Namika, Lauv, Alma, Mike Singer, The Night Game, Jeremy Loops und Deva Mahal.