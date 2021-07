vor 15 Stunden Baden-Baden Zwei Schwerverletzte nach Unfall im Festspielhaus Baden-Baden

Bei Arbeiten an einer Fernwärmeleitung im Festspielhaus Baden-Baden sind am Mittwoch zwei Männer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, mussten die 23 und 40 Jahre alten Männer nach dem Unfall in eine Klinik gebracht werden, da sie durch das ausgeströmte heiße Wasser Verbrühungen erlitten hatten.