vor 5 Stunden Baden-Baden Zwei Fliegerbomben in Baden-Baden: Am Sonntag findet Evakuierung statt

In der Grünanlage "Wörthböschelpark" in Baden-Baden liegen mindestens zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Das berichtete ein Sprecher der Stadt am Montag. Der bisherige Verdacht habe sich damit bestätigt. Zwei weitere Stellen, an denen ebenfalls Blindgänger vermutet werden, würden noch untersucht. Dazu sollte es am Dienstag Ergebnisse geben. Damit steht fest, dass diesen Sonntag das betroffene Gebiet in einem Umkreis von rund 300 Metern rund um die Fundstelle in dem Park evakuiert werden muss.