vor 2 Stunden Karlsruhe Weil der Nachbar zu laut war: Mann greift zur Waffe

In Baden-Baden bedrohte ein 70-jähriger Mann seinen Nachbarn mit einer geladenen Schreckschusswaffe. Weil er sich durch Lärm seiner Nachbarn gestört fühlte und seine Beschwerde darüber nicht ernst genommen wurde, griff ein Mann in Baden-Baden am Mittwochabend offenbar zur Waffe.