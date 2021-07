vor 3 Stunden Gernsbach Vermisst: Tiyam K. aus Gernsbach seit Montag spurlos verschwunden

Laut einer Pressemitteilung der Polizei Offenburg wird seit Montag, den 19. Juli, die 14-Jährige Tiyam K. aus Gernsbach vermisst. Nach derzeitigen Erkenntnissen kehrte das Mädchen am vergangenen Montag nicht wie vereinbart am Abend in ihr Wohnheim in Gernsbach zurück.